Noè Ponti, trionfatore nei 100m delfino agli Europei in vasca corta di Otopeni, è sempre più vicino alla conquista di una seconda medaglia in questa rassegna continentale.

Il ticinese si è infatti qualificato per la finale dei 200m, sempre delfino, e lo ha fatto ottenendo il miglior tempo sia nelle batterie (1’54»38), sia nelle semifinali (1'51"79). Non ce l'ha invece fatta l'altro rossocrociato Marius Toscan, giunto 14o. Fuori in semifinale anche Gian-Luca Gartmann, 13o nei 200m misti, e Thierry Bollin, che si è invece piazzato 11o nei 100m dorso.

