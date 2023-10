Terza finale in tre discipline differenti KEY

L’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto ha visto Ponti ritagliarsi lo spazio per la terza finale: nei 200m stile libero il 22enne ha stampato un 1’48"73 che gli ha garantito l’accesso all’ultimo atto con il 6o tempo.

La rassegna ungherese ha visto far incetta di finali anche Mityukov, capace di qualificarsi come 3o nei 100m dorso in 54"97, preceduto da Morgan (54"46) e da Ceccon (54"94).

In attesa dei riferimenti cronometrici dei migliori otto atleti iscritti nei 400m misti, Desplanches e Toscan hanno registrato rispettivamente 4’19"51 e 4’24"27 (primo e secondo attualmente).

