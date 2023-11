Noè Ponti KEY

A un mese dagli Europei in vasca corta di Bucarest, in programma a inizio dicembre, Noè Ponti ha subito mostrato una forma invidiabile.

Nel meeting di Bolzano il 22enne ha infatti conquistato i 100m misti firmando il nuovo record nazionale in 52"49. Ponti ha abbattuto di poco meno di quattro decimi il primato stabilito nel 2017 da Jérémy Desplanches, anche lui in gara e alla fine terzo. Il ticinese in precedenza, neanche mezz’ora prima, aveva invece annichilito la concorrenza nei 50m delfino nuotando in 22"77 e rifilando due secondi ai primi inseguitori.

