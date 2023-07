Noè Ponti KEY

Noè Ponti non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 50m delfino dei Mondiali di Fukuoka.

Il ticinese ha chiuso solo con il 6o tempo della sua semifinale, il 13o assoluto, e non potrà quindi giocarsi le medaglie lunedì. Il 23"26 non l'ha quindi ovviamente soddisfatto: «Mi girano un po' ma nei 50m può succedere di tutto. Proverò a riscattarmi nei 200m». Nella finale dei 400m stile libero Antonio Djakovic in 3'44"22 ha chiuso al 6o posto. Doppio oro per l'Australia con Samuel Short (3'40"68) tra gli uomini e con Ariarne Titmus tra le donne con tanto di record del mondo (3'55"38)

