Marlen Reusser

Chiederle di più proprio non si poteva.

Rientrata in gruppo giusto in tempo dopo l'operazione a causa della caduta al Giro delle Fiandre di fine marzo, Marlen Reusser ha portato a termine la Vuelta femminile con un onorevole 13o posto finale. La 32enne bernese ha chiuso nella classifica generale a oltre 7 minuti dalla compagna di squadra Demi Vollering, autentica dominatrice della corsa a tappe iberica. L’olandese si è presa pure il lusso di conquistare per distacco l’ottava e ultima frazione, la Madrid-Valdesqui di 89km.

