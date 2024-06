Il 25enne è originario del Sud Sudan KEY

Correndo in 7'33"68 nell'ambito della tappa di Stoccolma della Diamond League, tempo valsogli il 2o posto, Dominic Lobalu ha fissato il nuovo record svizzero dei 3'000m, abbassando di 1"44 il primato stabilito da Jonas Raess nel settembre del 2023.

Nei 100m maschili si è imposto il camerunense Emmanuel Eseme in 10"16, mentre sulla stessa distanza in campo femminile a vincere è stata la gambiana Gina Mariam Bass Bittaye in 11"15. Nei 3'000m siepi e negli 800m sono arrivate due MPM, quelle dell'etiope Lamecha Girma (8'01"63) e dell’algerino Djamel Sedjati (1'43"23).

