In mischia Imago

Australia.

Rugby: per la prima volta da quasi 70 anni e la primissima in assoluto ai Mondiali le Figi hanno battuto l’ A St.Etienne è stato scritto un capitolo di storia del rugby con i Wallabies sconfitti per 22-15 e ora a rischio di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi. Dopo due partite giocate (e altre 2 ancora da disputare) il Gruppo C è infatti capeggiato dal Galles con 10 punti, seguito proprio da Figi e Australia a quota 6.

Swisstxt