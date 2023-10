Sudafrica Imago

Rugby: saranno Nuova Zelanda e Sudafrica a contendersi il titolo mondiale.

Gli Springboks hanno infatti staccato il biglietto per l'atto conclusivo battendo l'Inghilterra per 16-15 in una semifinale intensa e combattuta fino all'ultimo secondo. Sotto per 15-6 al 69', i campioni uscenti sono riusciti a fare la differenza nel finale.

