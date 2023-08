Sandi Morris KEY

Il City Event di Locarno, antipasto del Galà dei Castelli, avrà in Sandi Morris la grande star del concorso di salto con l'asta che si disputerà domenica 3 settembre, un giorno prima del tradizionale meeting di Bellinzona.

In Largo Zorzi la statunitense si giocherà la vittoria con la britannica Holly Bradshaw, la neozelandese Eliza McCartney e la slovena Tina Sutey. Tra i nuovi nomi che hanno confermato la loro presenza per lunedì, ci sono in particolare gli specialisti del getto del peso Kristjan Ceh, Daniel Stahl, Andrius Gudzius, Valarie Allman, Jorinde van Klinken e Denia Caballero.

Swisstxt