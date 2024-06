Ko

Scherma: la Svizzera della sciabola è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Romania con il netto punteggio di 45-16 agli Europei di Basilea.

Rémi Perroud, Axel Richter e Aurélien Verdier si sono dovuti inchinare in tutti i singoli incontri con gli avversari. Il titolo è andato all’Ungheria, capace di battere in finale per 45-40 la stessa Romania.

