Vittoria numero 36 in Coppa del Mondo KEY

Nino Schurter è tornato alla vittoria.

Swisstxt

Il campionissimo elvetico ha trionfato nel cross-country in Val di Sole (Trentino), grazie a due accelerate letali per la concorrenza. Il sudafricano Alan Haterly (secondo al traguardo), unico a tenere il ritmo al momento del forcing, ha alzato bandiera bianca sulle salite del quinto giro, adatte alle caratteristiche del 37enne. Filippo Colombo è stato battuto allo sprint del terzo posto e si è accontentato della 5a piazza. Al femminile deludente 10o rango per Alessandra Keller nella gara vinta dalla francese Pauline Ferrand-Prévot.

Swisstxt