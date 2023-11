Evan Battey Ti-Press

In un finale al cardiopalma, i Lugano Tigers hanno conquistato la seconda vittoria della loro stagione.

All'Elvetico gli uomini di Montini hannno superato per 86-84 l'Union Neuchâtel, una diretta concorrente per un posto nei playoff. Bianconeri e neocastellani hanno dato vita a una partita molto combattuta, come testimonia il risultato in parità di 47-47 con il quale sono arrivati alla pausa lunga. La sfida si è così decisa nel finale, quando sulla sirena lo statunitense Evan Battey ha trovato il canestro della vittoria dalla media distanza.

