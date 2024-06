Lugano Sharks Ti-Press

Pallanuoto: In gara-2 della semifinale dei playoff di NLA, i Lugano Sharks sono stati nettamente sconfitti dall'Horgen per 19-5 e la serie è ora in parità Sci alpino: Peter Barandun è stato eletto alla copresidenza di Swiss-Ski.

Il grigionese affiancherà l'attuale presidente Urs Lehmann, a cui è stato affidato un quinto mandato, fino al 2028.

