Dusan Radivojevic Lugano Sharks

Pallanuoto: i Lugano Sharks hanno iniziato i playoff di NLA con una vittoria.

Swisstxt

In gara-1 della semifinale i sottocenerini, già qualificati al penultimo atto grazie al secondo posto nel girone d’élite, si sono imposti per 15-11 sull’Horgen. A mettersi particolarmente in luce è stato Yassin Scala, autore di cinque reti per i luganesi.

Swisstxt