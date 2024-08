Vergé-Dépré e Maeder KEY

Joana Mäder e Anouk Vergé-Depré hanno comunicato che si separeranno al termine della stagione.

Swisstxt

Durante il loro percorso insieme, durato otto anni, le 32enni elvetiche hanno collezionato un oro continentale e un bronzo olimpico a Tokyo 2020, che a Parigi 2024 non hanno potuto confermare in quanto non si sono qualificate.

Swisstxt