KEY

ottima giornata sulle nevi di St.

Un’ Moritz per lo skicross rossocrociato in Coppa del Mondo. In campo femminile sono state ben due le elvetiche che hanno raggiunto la big final, nella quale Fanny Smith è arrivata seconda mentre Saskja Lack si è dovuta accontentare della quarta posizione. In campo maschile è stato invece il grigionese Alex Fiva a raggiungere il secondo gradino del podio. Gli svizzeri hanno brillato pure nel gigante parallelo a squadre miste di Simonhöhe, in Austria. Il duo Dario Caviezel e Ladina Jenny ha conquistato infatti anche qui la seconda piazza.

Swisstxt