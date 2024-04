Jorge Martin riceve un regalo enorme da Marc Marquez: al numero 89 la sprint race di Jerez Keystone

Jorge Martin è il dominatore delle sprint race.

A Jerez lo spagnolo ha vinto l'11a gara corta, soprattutto grazie alla caduta di Marc Marquez a tre giri dalla bandiera a scacchi. In una gara caratterizzata da numerose cadute, a gioire e completare il podio sono stati il rookie Pedro Acosta (2o) e il veterano Dani Pedrosa (3o), che ha approfittato della penalizzazione di 8 secondi al francese Fabio Quartararo. E' stata invece una giornata da dimenticare per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, costretto al ritiro dopo pochi giri quando Brad Binder lo ha mandato nella ghiaia.

Swisstxt