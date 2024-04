Böbner/Vergé-Dépré KEY

affare di Esmée Boebner e Zoé Vergé-Dépré al Challenge di Guadalajara.

Swisstxt

Beach volley: bell’ Il duo rossocrociato ha vinto il torneo messicano guadagnando punti importanti per staccare il biglietto per i Giochi di Parigi. La lucernese e la bernese hanno battuto in finale le brasiliane Agatha e Rebecca per 21-12 21-16, festeggiando il successo più importante a questi livelli.

Swisstxt