Dominique Aegerter

Dominique Aegerter ha vissuto un weekend da dimenticare nel Mondiale Superbike a Magny-Cours.

Dopo aver terminato all'11o posto gara-1 al sabato, il bernese è stato costretto all'abbandono domenica. L'elvetico è stato toccato in una curva da Scott Redding e non ha potuto evitare la caduta, facendosi male a una mano ed è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

