La Svizzera non è riuscita a confermare l'oro nella staffetta mista.

In difficoltà all'inizio del tracciato, gli uomini hanno cambiato in ritardo di oltre 1'30». In seguito le ragazze non sono più riuscite a colmare il vuoto fatto dalle altre squadre, guadagnando una posizione e chiudendo all’8o rango. In un finale appassionante, l’oro è andato all’Australia, che ha preceduto la Germania con un margine risicatissimo di 0"85 e Italia, staccata di 8».

