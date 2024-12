Festa in casa Svizzera per la vittoria al debutto nei Mondiali di Malmö di unihockey Keystone

Agile debutto ai Mondiali di Malmoe di unihockey per la Svizzera, che ha battuto la Germania per 8-2.

A fare la differenza è stato un secondo periodo in cui gli elvetici hanno dilagato con un parziale di 6-1, trascinati anche da uno scatenato Hutzli (due reti). Con questa vittoria i rossocrociati sono balzati in vetta al Gruppo A e lunedì sfideranno la Cechia, vincitrice sabato per 7-2 sulla Norvegia, per restarci

