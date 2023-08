Svizzere della staffetta Imago

Senza Del Ponte e M.Kambundji, le elvetiche della staffetta 4x100m femminile sono comunque riuscite a difendere alla perfezione i colori rossocrociati ai Mondiali di Budapest.

Kouni, Kora, Frey e Gutschmidt hanno centrato l'obiettivo staccando il biglietto per la finale in programma sabato alle 21h53. Le velociste svizzere hanno dovuto firmare la miglior prestazione stagionale in 42"64 per conquistare il terzo posto nella batteria vinta dalle giamaicane.

Gli uomini sono invece stati eliminati a un passo dalla finale, così come Lore Hoffmann negli 800m.

