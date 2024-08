Krattiger e Breer KEY

La Svizzera vedrà in campo nella fase finale degli Europei di scena nei Paesi Bassi anche le due coppie maschili.

Krattiger/Breer, che nella mattina hanno beneficiato del ritiro di Pfretzschner/Winter, hanno chiuso il loro girone con una sconfitta in tre set contro Plavins/Fokerots, piazzandosi così al 3o posto (ultimo utile per passare il turno) del Gruppo H. Stessa sorte per Métral/Haussener: gli elvetici hanno perso gli ultimi due incontri del Gruppo F per mano di Brouwer/ Meeuwsen (16-21 24-22 15-7) e Sepka/Sedlak (21-19 21-17), accedendo così in egual modo dei connazionali ai 1/16.

