Gianmarco Tamberi Imago

Il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto parteciperà al Galà dei Castelli.

Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza per la prima volta in Ticino di Gianmarco Tamberi. L'italiano rivaleggerà in pedana con il rossocrociato Loïc Gasch (vicecampione del mondo indoor), l'olandese Douwe Amels (campione europeo indoor) e l'australiano Brandon Starc. Ad arricchire il meeting bellinzonese anche la presenza nei 400m ostacoli femminili di Femke Bol, che ha espressamente chiesto di correre all’ombra dei Castelli, dove nel 2019 ha corso la sua prima gara da professionista. campione olimpico di Tokyo nel salto in alto parteciperà al Galà dei Castelli. Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza per la prima volta in Ticino di Gianmarco Tamberi, che rivaleggerà in pedana con il rossocrociato Loïc Gasch (vicecampione del mondo indoor), l'olandese Douwe Amels (campione europeo indoor) e l'australiano Brandon Starc per un evento che promette spettacolo.Ad arricchire il meeting bellinzonese anche la presenza di Femke Bol nei 400m ostacoli femminili. «La campionessa europea in carica, bronzo olimpico e vincitrice di diverse gare di Diamond League in questa stagione – si legge nella nota – ha espressamente chiesto di correre all’ombra dei Castelli in un meeting al quale è da sempre affezionata e nel quale ha corso la sua prima gara da professionista nel 2019». Negli 800m infine la giamaicana Natoya Goule dovrà guardarsi dalla talento di Audrey Werro e Rachel Pellaud.

Swisstxt