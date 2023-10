Auger-Aliassime KEY

Felix Auger-Aliassime (ATP 19) è riuscito a bissare il titolo vinto lo scorso anno agli Swiss Indoors di Basilea.

Il canadese in finale ha avuto la meglio dopo due set equilibratissimi su Hubert Hurkacz (11), inchinatosi 7-6 (7/3) 7-6 (7/5).

Il 23enne è stato capace di non concedere alcuna palla break all'avversario, facendo poi la differenza nei tie-break, durante i quali non ha tremato.

Per il nordamericano si tratta del primo trionfo sul circuito nel 2023, il quinto in totale dopo i quattro vinti nel 2022. Il polacco ha invece incassato il secondo ko in 9 finali giocate in carriera.

Swisstxt