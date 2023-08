Belinda Bencic Keystone

Continua il cammino di Belinda Bencic (WTA 13) al WTA 1000 di Montréal.

La sangallese si è qualificata con qualche problema di troppo agli ottavi di finale grazie al successo per 6-3 5-7 6-4 sulla statunitense Alysa Parks (47). Piuttosto solida al servizio in avvio di partita, la campionessa olimpica ha perso via via il controllo del confronto, trovandosi a dover rincorrere la 22enne dopo il break subito nel terzo game del set conclusivo. La 26enne ha però fatto valere la propria esperienza, accaparrandosi gli ultimi quattro giochi del match e chiudendo in oltre due ore e mezza.

