E' Coco Gauff (WTA 7) la nuova regina di Cincinnati.

Battendo per 6-3 6-4 nella finalissima Karolina Muchova (17), la statunitense si è messa in tasca il suo primo Masters 1000 in carriera, il quinto torneo WTA dopo quelli di Linz, Parma, Auckland e Washington. Il primo set contro la ceca, pure lei alla sua prima finale in un Masters 1000, è stato caratterizzato da diversi break: due quelli subiti dalla statunitense, tre quelli della ceca. La seconda si è invece risolta ai vantaggi in ogni game: avanti 5-2, la Gauff è riuscita a chiudere la pendenza solo in un secondo momento.

