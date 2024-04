E non sembra intenzionato a fermarsi Imago

Novak Djkovic ha battuto un altro record detenuto da Roger Federer.

Swisstxt

Il serbo è diventato, a 36 anni e 321 giorni, il giocatore più vecchio ad occupare la prima posizione nel ranking ATP. Il basilese aveva invece 36 anni e 320 giorni quando si trovò, il 24 giugno 2018, in testa alla classifica per l’ultima volta. Djokovic ha raggiunto per la prima volta la vetta nel 2011 e vi ha trascorso in totale 420 settimane, contro le 310 di Federer. In carriera, ed anche questo è un record, ha vinto 24 tornei del Grande Slam (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US open e 3 Roland Garros).

