Non molla mai KEY

Cercava la rivincita, Novak Djokovic (ATP 2) contro Carlos Alcaraz (1), e rivincita è stata.

Contrariamente all'ultima finale di Wimbledon, quella di Cincinnati ha incoronato il serbo, che ha battuto lo spagnolo in rimonta per 5-7 7-6 (9/7) 7-6 (7/4). Una vittoria, quella di Nole, che permette al 36enne di aggiungere al suo incredibile palmarès addirittura il 39o Masters 1000 in carriera, il 95o torneo sul circuito ATP, e di portare sul 2-2 il computo degli scontri diretti con il giovane rivale. Da segnalare che l'iberico conduceva per 3-1 nella seconda frazione.

Swisstxt