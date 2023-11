Bilico

Novak Djokovic sorride, ma solo a metà.

Alle Finals il numero 1 al mondo ha ottenuto il successo su Hubert Hurkacz (ATP 9), ma lo ha fatto in 3 set per 7-6 (7/1) 4-6 6-1 e per passare avrà bisogno di un aiuto di Jannik Sinner (4).

Dopo un primo set deciso al tie-break, Hurkacz ha mostrato carattere pareggiando nel secondo. La forza mentale del 36enne ha poi fatto la differenza nella terza e decisiva frazione.

Il risultato lascia molto aperto, con il solo Sinner qualificato e Holger Rune (8) in agguato. Nel caso di vittoria del danese sull'italiano (match ore 21), per Nole il torneo sarebbe finito.

