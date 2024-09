Ecco la vera ragione per cui Nick Kyrgios ha attaccato Jannik Sinner

29 marzo 2022: l'ultimo incontro giocato tra Jannik Sinner (sinistra) e Nick Kyrgios IMAGO/ZUMA Wire

Jannik SInner ha vinto gli US Open. Il caso di doping che lo ha visto al centro di tante polemiche non è ancora concluso, mentre uno dei più feroci detrattori dell'italiano è Nick Kyrgios. Scopriamo il perché.

Il suo detrattore più aggressivo è il collega Nick Kyrgios, che nelle ultime settimane aveva chiesto una sospensione di due anni per l'italiano.

Vi è però una questione extra-sportiva che unisce, o divide, i due: Anna Kalinskaya. Mostra di più

Non deve essere stato facile per Jannik Sinner scendere in campo a New York in attesa di un verdetto che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua carriera. Il caso di presunto doping che ha coinvolto l'italiano, iniziato a Indian Wells quando è risultato positivo al Clostebol, ha messo in discussione uno dei valori più cari al numero 1 dell'ATP: quello della lealtà.

Il 23enne si è così rifugiato nel suo solito silenzio per capire di chi poteva fidarsi. Il fisioterapista Naldi e il preparatore atletico Ferrara, rei di aver usato il Clostebol per curarsi una ferita, sono stati licenziati.

Ma domenica scorsa lui, Jannik, è diventato il primo italiano - la Pennetta aveva vinto il torneo femminile nel 2015 - a trionfare a Flushing Meadows nel torneo di singolare maschile: secondo Slam e sedicesimo titolo in totale in carriera.

Nick Kyrgios tanto feroce nei confronti di Sinner

La vicenda del doping, che non è ancora chiusa in quanto la Wada non ha ancora rinunciato alla possibilità di far ricorso al Tribunale arbitrale dello sport, continua però a suscitare polemiche.

E uno dei peggiori detrattori di questa vicenda è il tennista australiano Nick Kyrgios, ormai fermo da oltre un anno. L'australiano è impegnato come commentatore per ESPN.

Il 29enne di Canberra, che è molto attivo sui social media, aveva subito commentato «il caso Sinner» in modo quasi esagerato, scatenando una tempesta sociale.

«Ridicolo», aveva scritto su X. «Che sia stato accidentale o pianificato. Se vieni testato due volte con una sostanza (steroidea) vietata... dovresti essere fuori per 2 anni. Le tue prestazioni sono state migliorate. Crema per massaggi... Sì, bello 🙄».

Di mezzo c'è la Kalinskaya

Un utente attento, in seguito, ha postato una foto di qualche anno in cui si vedono Kyrgios e la tennista Anna Kalinskaya, attuale fidanzata di Sinner, allora compagna del tennista australiano.

Repentino il commento dell'australiano: «Secondo servizio», riferendosi al fatto che la ragazza prima stava con lui e ora sta con l'italiano.

Un commento che ha scatenato gli utenti sui social, mentre molti hanno addirittura chiesto a ESPN di licenziarlo.

Giova ricordare che il tennista-commentatore e la Kalinskaya si erano lasciati qualche anno fa, in cattivi rapporti, tanto che lei lo aveva addirittura definito «una persona malvagia».

Relazioni, rottura, episodi e gelosie che potrebbero spiegare l'accanimento con il quale Nick Kyrgios si è scagliato contro il suo avversario, sia dentro che fuori dai campi da tennis.