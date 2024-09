Presente agli US Open anche Roger Federer ha detto la sua in merito al 'caso' Sinner. KEYSTONE

Roger Federer è l'ultima star del tennis a dire la sua sulla situazione di Jannik Sinner in merito al presunto caso di doping che ha visto coinvolto il tennista italiano.

Roger Federer è presente agli US Open in qualità di spettatore, lui che il torneo newyorkese lo ha conquistato ben cinque volte. Intervistato da «Today News» non ha potuto esimersi dal commentare il controverso caso di doping che negli ultimi tempi a visto al centro il numero 1 Jannik Sinner.

Il Maestro si è unito all'amico Rafael Nadal nel difendere l'italiano, ma ha ammesso di comprendere la «frustrazione» degli altri giocatori.

«Capisco la frustrazione di chi chiede: “È stato trattato come gli altri?"», ha esordito. «E credo che questo sia il punto di partenza. Penso che tutti noi abbiamo fiducia nel fatto che Jannik non abbia fatto nulla, ma l'incoerenza che potenzialmente non ha dovuto fermarsi mentre non erano sicuri al 100% di ciò che stava accadendo, penso che sia la domanda che deve essere risolta».

Riferendosi al doping ha detto che si tratta di «qualcosa che non vogliamo vedere nel nostro sport».

Infine, il basilese, ha espresso fiducia nei confronti di chi si trova a decidere e gestire la situazione: «Dobbiamo aver fede nel processo di chiunque sia coinvolto».

La standing ovation dell'Arthur Ash Stadium

Martedì sera, presente in tribuna all'Arthur Ash Stadium in occasione della sfida tra la Sabalenka e la Zheng - vinta dalla prima con il risultato di 6-1, 6-2 - l'ex tennista ha ricevuto una calorosissima ovazione dagli spettatori presenti.

Welcome back, legend!



Great to have you in Arthur Ashe Stadium, @rogerfederer! pic.twitter.com/209TJGrf0l — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

L'opinione di Novak Djokovic

Anche Novak Djokovic, uscito già al terzo turno del torneo statunitense per mano dell'australiano Popyrin, aveva già denunciato la disparità di trattamento degli altri tennisti nella vicenda del doping che ha coinvolto Sinner.

«Capisco la frustrazione dei giocatori perché c'è una mancanza di coerenza. Vediamo una mancanza di protocolli standardizzati e chiari».

Sinner avanti in attesa della sfida con Medvedev

Intanto Jannik Sinner è ancora in corsa per la conquista degli US Open. L'italiano ha raggiunto i quarti di finale e nella notte tra mercoledì e giovedì affronterà il solito Daniil Medvedev, che ha raggiunto il suo 11esimo quarto di finale di un Grande Slam e il suo quinto a New York.

Ricordiamo che il numero 1 ha battuto il russo a gennaio vincendo gli Australian Open.

L'anno scorso, in finale a New York, il giocatore di Mosca perse contro Novak Djokovic, mentre la conquista del titolo gli riuscì nel 2021, quando sconfisse proprio il serbo in soli tre set.