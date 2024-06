Roger Federer segue un match di rugby in compagnia dei figli (2023). IMAGO/ABACAPRESS

Roger Federer ha detto a più riprese di non aver mai spinto i suoi figli a giocare a tennis. In un'intervista rilasciata alla rivista «People», dice che uno di loro mostra un certa passione per la racchetta.

bfi bfi

Sono passati due anni dal ritiro di Roger Federer.

No, niente notizia di un ritorno. Ma non sembra impossibile che il nome di Federer possa presto riapparire nel mondo del tennis. Il basilese ha infatti dichiarato alla rivista statunitense «People» che suo figlio Leo è interessato a «giocare seriamente a tennis».

Questo nonostante il Maestro abbia sottolineato a più riprese di non aver mai spinto i suoi figli verso il tennis. Piuttosto, ha sempre cercato di mostrare loro vari sport.

«Giocano a tennis, ma sciano pure e stiamo imparando a giocare a golf. Recentemente abbiamo anche provato le immersioni subacquee», ha raccontato il papà di due coppie di gemelli. Inoltre, i due maschi giocano anche a calcio.

Non consiglierebbe mai ai suoi figli di intraprendere una carriera sportiva professionale, ma se uno decidesse di seguire questa strada, lo asseconderebbe. «Li porterei in campo in qualsiasi momento».

Così sembra che Leo, di dieci anni, apprezzi sempre di più il tennis, mentre Lenny, il gemello, è «molto più creativo, ama disegnare e leggere».

Nonostante vi sono filmati della figlia Myla che gioca a tennis - e se la cava davvero bene - sembra che una carriera sportiva non sia un'opzione né per lei né per la sorella gemella Charlene.

Dopo il suo ritiro, l'ex tennista ha detto di apprezzare le piccole cose che fa con i suoi figli. «È molto importante per me stare con loro e sostenerli».

Dopo aver viaggiato così tanto durante la carriera del padre, per seguirlo e sostenerlo, ora la priorità è che i figli abbiano tempo per seguire i loro interessi.