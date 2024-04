Roger e Mirka Federer festeggiano le nozze di cristallo

Roger e Mirka Federer sul tappeto rosso degli Oscar 2024. KEYSTONE

Sono una delle coppie più affascinanti della Svizzera: oggi Mirka e Roger Federer celebrano le loro nozze di cristallo. La coppia di tennisti si è infatti sposata l'11 aprile 2009 a Riehen, vicino a Basilea.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Mirka e Roger Federer celebrano oggi, 11 aprile 2024, le loro nozze di cristallo: sono sposati da 15 anni.

La coppia di tennisti si è conosciuta nel 2000 e si è sposata l'11 aprile 2009 a Riehen, vicino a Basilea.

Ora sono genitori di quattro bambini. Myla e Charlene sono nati nel 2009, Leo e Lenny nel 2014. Mostra di più

Mirka e Roger Federer hanno iniziato a frequentarsi nel 2000 e alcuni anni più tardi, nel 2009, si sono sposati. E proprio oggi, 11 aprile, ricorre il loro anniversario di matrimonio: i due ex tennisti sono quindi sposati da ben 15 anni, come scrive il «Blick.ch».

«È stato in aprile, in una splendida giornata di sole», ha raccontato il campione svizzero in un video, secondo quanto riportato dal quotidiano. L'unica cosa che non riusciva a ricordare era la data esatta.

Ma forse le congratulazioni per le loro nozze di cristallo lo aiuteranno a fare un salto nel passato, a quell'11 aprile 2009, a Riehen, nel semicantone di Basilea Città. I loro primi gemelli, Myla e Charlene, sono nati nello stesso anno, mentre i figli Leo e Lenny nel 2014.

I due si sono innamorati nel 2000 ai Giochi Olimpici di Sydney. «La amo così tanto. Sono incredibilmente felice di averla incontrata tanto tempo fa. Certo che la sposerei di nuovo», ha detto Federer durante un evento di circa quattro anni fa, stando a quanto riporta ancora il Blick.