Federer: «Giocavo in modo diverso. Fa male vedere tutti quei rovesci a due mani»

Roger Federer a Shanghai nel 2023. IMAGO/Xinhua

Roger Federer è felice di essersi ritirato dalle scene tennistiche prima dei suoi ex rivali. In un'intervista, lo svizzero parla del suo nuovo documentario, del dolore per il ritiro e del suo stile di gioco.

Roger Federer ha concluso la sua carriera attiva nel 2022. In un'intervista dettagliata con la rivista maschile «GQ», ha paragonato il periodo successivo alla riabilitazione, dove bisogna fare un passo alla volta: «emerge un nuovo spazio, in cui si naviga in questa nuova vita, con nuovi progetti, soprattutto con i bambini», dice il 42enne, che ha due coppie di gemelli con la moglie Mirka.

Come un magnete per gli spettatori

Lo svizzero ha goduto di una grande popolarità in tutto il mondo, probabilmente unica nel panorama tennistico: «Credo che il mio gioco abbia una certa risonanza con le persone. Hanno la sensazione che forse sta accadendo qualcosa di speciale quando mi guardano giocare. Gioco in modo diverso».

«Forse sono stato anche il ponte tra la vecchia generazione - con il rovescio a una mano - in cui si giocava in modo meno potente, come era la norma alla fine degli anni Novanta, e il nuovo gioco potente, superveloce e incisivo che stava emergendo - e io ero ancora quello della vecchia scuola», conclude.

Il rovescio a una mano ... un'arte in quasi scomparsa

«Attualmente non c'è nessun giocatore tra i primi 10 che colpisca il rovescio a una mano». Questi numeri gli fanno male, come lui stesso ammette. Allo stesso tempo, questo rende i giocatori con una sola mano - come lui, Sampras o Rod Laver - speciali perché hanno portato avanti la torcia per così tanto tempo, spiega ancora Federer.

Il rovescio d'autore di Roger Federer KEYSTONE

«Mi piace guardare giocatori come Stan (Wawrinka), (Richard) Gasquet e (Stefanos) Tsitsipas. Dominic Thiem ha un rovescio meraviglioso. Anche Grigor (Dimitrov), che è un buon amico».

Poi gli piace vedere personaggi in campo, giocatori esplosivi e atletici. Ma a volte vorrebbe «un po' più di varietà, un po' più di corsa avanti e indietro a rete, non solo da una parte all'altra», dice Federer.

Al momento, secondo lui, molti punti del tour vengono vinti in modo simile.

Il basilese ha vinto 20 titoli del Grande Slam. Vede un giovane giocatore che potrebbe superare questo traguardo? «Non mi piace mettere pressione a questi giocatori perché, ad essere onesti, non era il mio obiettivo né quello di Rafa o Novak raggiungere 20 (vittorie nei Major)». (...)

Nei prossimi due o tre anni si potrà avere un'ottima indicazione di chi può convincere più Major. «Ci sono buoni giocatori al momento, ma credo che stiano ancora ricalibrando il loro gioco per capire: 'Come posso battere i migliori sulla scena sulla loro superficie migliore?».

Federer sul suo documentario: «Ho pianto circa sei volte»

Dopo il suo ritiro Federer non ha problemi a guardare i suoi ex rivali in TV.

«Quando mi sono ritirato a Londra, durante la conferenza stampa insieme a Andy (Murray), Novak, Rafa e (Björn) Borg e a tutti coloro che erano presenti, ho detto: "È giusto che io sia il primo ad andarmene. Ho avuto il mio momento senza di loro quando sono arrivato sul Tour, e ora è il loro momento di avere un momento al Tour senza di me», ha sottolineato.

Roger Federer on if he misses playing tennis:



“Not really, actually.”



🔗: https://t.co/JRpRh6BHJk pic.twitter.com/cZNiMx3lTP — GQ Magazine (@GQMagazine) March 14, 2024

Per lui sarebbe stato sbagliato se Murray o Nadal (problemi a lungo termine rispettivamente all'anca e al ginocchio) si fossero ritirati. «Per questo sono felice di essere stato il primo a partire. Spero che possano continuare a giocare quanto me».

A breve uscirà anche un documentario su di lui, incentrato sugli ultimi giorni della sua carriera di giocatore. Guardare il film di un'ora e mezza è stato «super emozionante» per lui, dice. «È stata dura. Ho pianto circa sei volte».

Federer ha continuato: «Ci sono tanti momenti in cui senti la sofferenza (...). Vedi la fine che arriva e c'è questo punto finale, ma è bellissimo. Ma probabilmente è anche molto difficile per me, dal punto di vista emotivo, superarlo. Mi chiedo come lo vedranno gli spettatori».

Federer spera che il suo addio al tennis sia stato positivo: «Sarà positivo per molti atleti vedere come me ne sono andato».

L'ultimo incontro, lo 0:6, la conferenza stampa, la paura ...

Il suo ultimo incontro - ha perso contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale di Wimbledon 2021 in tre set, l'ultimo dei quali per 0:6 - si è avvicinato a questa sensazione di sofferenza.

«Sono letteralmente uscito dal campo e il mio ginocchio era così malandato che non potevo nemmeno giocare correttamente. Sapevo che quello poteva essere il mio ultimo torneo di Wimbledon».

Si era già preparato mentalmente alle domande della conferenza stampa successiva.

«Mi girava la testa, avevo i fuochi d'artificio in testa e pensavo letteralmente: ‹Oh mio Dio, ho appena perso a Wimbledon›. Ho provato di tutto. Questo è il massimo che avrei potuto fare. In realtà ho giocato molto bene, considerando che sono arrivato molto lontano», ha detto Federer, descrivendo i suoi pensieri.

«L'intera esperienza è stata completamente extra-corporea, perché tutto è accaduto in un modo che non pensavo sarebbe accaduto o non sarebbe dovuto accadere. Per esempio, la partita al terzo set, la conferenza stampa, le sensazioni che ho provato, la paura, l'ansia, tutto quanto. Insomma, è stata dura», afferma Federer.