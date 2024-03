Roger Federer stavolta è stato demolito da una bambina cinese

Federer gioca a Ping Pong. youtube

Non è la prima volta che Roger Federer gioca a Ping Pong e non è il suo primo video che circola in rete. Ma stavolta, in Cina, il Maestro del tennis ha dovuto arrendersi a una bambina che sa decisamente il fatto suo.

Roger Federer è stato a Shanghai a fine febbraio per un tour promozionale con Uniqlo. L'ex tennista svizzero è sponsor del marchio di moda giapponese dal 2019 e la Cina è un mercato fondamentale per l'azienda.

Durante la sua visita, Federer è stato accolto da una delle migliaia di strutture che insegnano la pratica del tennis tavolo o Ping Pong.

Dopo alcune spiegazioni da parte di un coach, al Maestro è stato chiesto di sfidare una giovane allieva della palestra: Pineapple.

L'ex campione di tennis ha dato ancora una volta il meglio di sé, ricordando a tutti l'eccezionalità del suo rovescio a una mano e la straordinaria coordinazione occhio-mano.

Nonostante ciò a vincere è stata la bambina, una vera promessa del Ping Pong mondiale. «Ho appena vinto contro Roger Federer», è stato il commento della giovanissima giocatrice.

Come ricordato, il 42enne di Basilea ha già mostrato in più occasioni le sue doti di giocatore di tennis tavolo. Ecco le più note:

In smoking al Met di New York

Roger Federer ha sfoggiato le sue abilità nel tennis da tavolo al Met Gala dello scorso anno. La superstar svizzera indossava un completo ed era impeccabile come sempre.

Anche se era vestito in modo formale ha dato il meglio di sé giocando una partita di Ping Pong. Video che è subito diventato virale.

Ai margini della Laver Cup 2023

Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe hanno dato vita a un bel duello alla Laver Cup 2023, in occasione dello scontro tra il Team Europe e il Team World a Vancouver.

Tuttavia, il suo fondatore è comunque riuscito a rubare la scena, con la racchetta in mano, ma non la solita. Federer è stato ripreso a giocare con un membro dello staff, il quale non è certo riuscito a mettere il Maestro in difficoltà.

Da solo contro il tavolino

Ci si trovava in periodo di pandemia e anche i tennisti erano fermi. Roger Federer, per tenersi in allenamento, aveva messo in rete un video dove lo si vedeva giocare a Ping Pong da solo, con il tavolino a metà ribaltato.

In seguito, prima che si ritirasse, il basilese è stato visto anche allenarsi al muro. Sono queste attività che richiedono alte abilità motorie e di concentrazione.

Straccia la star di Hollywood

Era il 2018 quando Roger Federer ha ingaggiato un duello a Ping Pong con la star del cinema Benedict Cumberbatch, per una pubblicità in occasione dei Laureus Sports Awards.

Entrambi i giocatori hanno dato prova della loro abilità sul tavolo, ma è stato Federer a impressionare maggiormente i fan.