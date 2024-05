Lehecka e Auger-Aliassime

Sarà una finale del tutto inedita quella della sfortunata 22a edizione del Masters 1000 di Madrid, dove a giocarsi il titolo saranno Auger-Aliassime (ATP 35) e Rublev (8).

Sfortunata perché dopo i ritiri di Sinner (2), Medvedev (4) e Mensik (74), ad alzare bandiera bianca nel penultimo atto per un problema fisico è stato Jiri Lehecka (31), lasciando così il passaggoi del turno ad Auger-Aliassime. Se il canadese è rimasto in campo per una trentina di minuti, Rublev ha invece impiegato poco più di un’ora per sconfiggere 6-4 6-3 lo statunitense Taylor Fritz (13).

