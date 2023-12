Mirra Andreeva contro Yanis Ghazouani Durand. Youtube

La 16enne Mirra Andreeva, fenomeno del tennis femminile, ha perso la finale francese contro il numero 1145 del mondo. Nonostante la sconfitta, alla tennista russa è stato consegnato il trofeo. Vi raccontiamo le stranezze di questa ultima «Battle of the Sexes».

Hai fretta? blue News riassume per te La tennista 16enne Mirra Andreeva ha alzato il trofeo al torneo di Bourg de Péage in Francia.

La russa ha però in realtà perso la finale contro Yanis Ghazouani Durand, un 23enne francese.

Gli organizzatori hanno dovuto trovare un giocatore in fretta e furia, dopo il ritiro dell'altra finalista, l'ucraina Kostyuk.

La finale mista ha riportato alla luce i ricordi di alcune celebri sfide tra tennisti professionisti di sesso diverso. La più conosciuta fu la «Battle of the Sexes», giocata nel 1973. Mostra di più

Gli scontri di genere nel tennis sono una rarità. Finora sono stati disputati 16 duelli tra giocatori professionisti di sesso opposto, e le partite sono andate per lo più a favore degli uomini. Racconteremo più tardi delle vittorie femminili che hanno fatto storia.

Ma quello che è avvenuto in Francia, martedì, è davvero singolare.

Nella finale del torneo di Bourg de Péage, la giovanissima star russa Mirra Andreeva (WTA 57) ha affrontato il 23enne francese Yanis Ghazouani Durand (ATP 1146).

Andreeva, che è andata in vantaggio con un break durante il primo set, ha dovuto arrendersi al termine dello stesso per 5-7, per poi perdere anche il secondo per 2-6.

Una finale mista fuori programma

Nonostante ciò, il trofeo è andato alla 16enne. Perché?

La Andreeva giocava in realtà in un tabellone tutto al femminile e avrebbe dovuto incontrare Marta Kostyuk in finale.

Tuttavia, la 21enne ucraina, che aveva sostituito l'infortunata Donna Vekic a partire dalla semifinale, si è rifiutata di giocare contro la russa a causa della guerra che vede coinvolti i due Paesi.

Così, con pochissimo preavviso, gli organizzatori hanno optato per il francese Yanis Ghazouani Durand.

«Abbiamo fatto del nostro meglio per attivare la nostra rete di giocatrici professioniste, ma il tempo era purtroppo troppo poco per trovare una sostituta. Così, contro Mirra Andreeva abbiamo deciso di far giocare il nostro peageois (cittadino di Bourg de Péage ndr.) Yanis Ghazouani Durand», hanno scritto nel comunicato.

Nonostante la sconfitta in campo, i francesi hanno deciso di premiare l'astro emergente del tennis femminile, con buona pace di tutti.

Come anticipato, non si tratta di una prima mondiale. Nella storia del tennis vi sono stati tre celebri scontri tra una tennista e una controparte maschile, e ve li raccontiamo.

Battle of the Sexes: Konta vs Cash (2017)

Per celebrare l'uscita del film «La battaglia dei sessi», nel 2017 è stata riproposta la sfida tra un giocatore e una giocatrice.

L'allora numero 1 britannica Jo Konta sfidò l'ex campione Pat Cash. L'australiano, allora 52enne, concesse l'unico set (6-3) alla sua molto più giovane avversaria.

Johanna Konta e Pat Cash al termine della sfida esibizione giocata nel 2017. youtube

Cawley vs Nastase (1975)

Nel 1975 fu il turno dell'americana Evonne Goolagong Cawley, la quale strappò un set a Ilie Nastase.

Alcuni resoconti di questo incontro raccontano che nonostante l'handicap concesso a Cawley, Nastase - uno dei tennisti più in forma di quei tempi - sarebbe sceso in campo con la tuta, evidenziando che il campione rumeno non prese troppo sul serio la sfida.

I più maligni ricordano che Nastase era un divoratore di donne, e dunque si sarebbe sacrificato in campo per ingraziarsi le attenzioni della sua avversaria.

Billie Jean King vs Bobby Riggs (1973)

La sfida più famosa, giocata sui campi da tennis tra una donna e un uomo, è quella che fu definita la «Battle of the Sexes» (Battaglia dei Sessi, in italiano)».

La sfida fu giocata nel 1973, davanti a decine di migliaia di spettatori e voluta fortemente dalla tennista statunitense per perorare la causa femminista.

Billie Jean King sconfisse Bobby Riggs - ritiratosi dal tennis 20 anni prima - con il punteggio di 6-4, 6-3 e 6-3.

Anche in questo caso alla donna in campo fu concesso un handicap iniziale.