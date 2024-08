Viktorija Golubic Keystone

Viktorija Golubic (WTA 73) è stata sconfitta al primo turno degli US Open da Paula Badosa (29) con un secco 6-0 6-3 in appena 1h09'.

La spagnola ha fatto valere la maggiore potenza nei colpi e non ha concesso praticamente nulla all'elvetica per tutto l'incontro. Per Golubic continua quindi la maledizione newyorkese, dove non ha mai vinto una partita. Tra le big, successo agevole per Coco Gauff (3), che ha superato Varvara Gracheva (66) per 6-2 6-0, mentre Qinwen Zheng (7) ha avuto bisogno di tre set contro Amanda Anisimova (60). Si è invece ritirata Maria Sakkari (9).

