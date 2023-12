Seguimos con los entrenamientos 💪🏻 and thanks @EmilRuusuvuori for the practice 🙏🏻 pic.twitter.com/hvNIrYlE5z — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 21, 2023

Rafael Nadal continua a prepararsi per il suo ritorno in campo, e nel frattempo ringrazia Emil Ruusuvuori per essere stato l'ultimo compagno di allenamento. Il suo allenatore si dice molto sorpreso del suo attuale livello di forma.

Dopo aver trascorso una settimana con il coach Arthur Fils in Kuwait, Nadal è tornato a casa, dove ha continuato i preparativi per il suo rientro.

Moya: «È andata molto meglio di come ci aspettavamo»

Dopo il viaggio di lavoro, l'allenatore Carlos Moya ha rivelato che il suo giocatore è apparso molto più in forma del previsto durante la serie di allenamenti con Fils.

«Ovviamente sa che ora non è ancora al suo livello migliore, ma che a poco a poco lo acquisirà. Anche questo fa parte del nostro lavoro. In questi giorni in Kuwait ci siamo allenati con Fils e la verità è che è andata molto bene, molto meglio di quanto ci si potesse aspettare. Rafa pensava che non sarebbe stato competitivo, che non sarebbe stato all'altezza del compito e invece se ne è andato convinto di potercela fare».

Alcune preoccupazioni rimangono

Il coach ha però anche ammesso di essere preoccupato per il momento in cui il 37enne tornerà a giocare delle partite vere e proprie.

«Rafa passerà dall'allenamento, dove sta facendo molto bene, alla competizione. È impossibile avere le stesse condizioni delle partite in allenamento. Giocare al meglio dei cinque set, vincere, riposare, tornare in campo due giorni dopo».

Questo è il dubbio che assilla Nadal e tutto il suo staff. «Ma abbiamo tempo. Se gli Australian Open iniziassero domani, sarei davvero impaurito. Invece c'è ancora un mese, il torneo a Brisbane, altri allenamenti impegnativi... Penso che tutto questo lo metterà nella condizione di poter sopportare un percorso impegnativo quanto lo è un torneo del Grande Slam», ha concluso Moya.