Nadal: «Sono su una terra sconosciuta, spero di riuscire a perdonarmi»

Rafael Nadal rientrerà a gennaio. Imago

In un video pubblicato lunedì sui social media, Rafael Nadal ha cercato di moderare le aspettative nate dall'annuncio del suo ritorno alle competizioni, quasi un anno dopo aver disputato l'ultimo match.

Hai fretta? blue News riassume per te Rafael Nadal, ex numero 1 del mondo ora scivolato al 664° posto della classifica ATP, ha annunciato il suo ritorno alle competizioni a gennaio al torneo di Brisbane.

Quella nel 2024 potrebbe essere l'ultima stagione dello spagnolo.

Dopo un anno di pausa forzata a causa di un infortunio all'anca, Nadal si appresta a un 2024 assai speciale, oltre al Roland Garros pure il torneo olimpico di tennis di Parigi verrà disputato sulla sua terra battuta preferita.

Rafa ha detto di trovarsi in un momento diverso della sua carriera e intende affrontare il suo ritorno con un nuovo approccio, accettando le difficoltà iniziali e non esigendo più il massimo da sé stesso, cosa che invece lo aveva caratterizzato in passato. Mostra di più

L'ex numero 1 del mondo, nell'ultimo anno scivolato al 664esimo rango nella classifica ATP, ha creato sensazione annunciando venerdì scorso che tornerà ufficialmente in campo a gennaio al torneo di Brisbane, in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per il maiorchino la prossima potrebbe essere l'ultima stagione della carriera.

La conferma del ritorno dello spagnolo ha suscitato molta effervescenza. Ma, all'età di 37 anni, Nadal ha messo le mani avanti: non vuole più esigere da sé stesso ciò che si è imposto invece per tutta la sua carriera.

«È passato molto tempo da quando ho giocato la mia ultima partita, quindi spero soprattutto di sentire di nuovo quella pressione, quell'eccitazione, quelle paure, quei dubbi. Da me mi aspetto di non aspettarmi nulla in particolare. Questa è la verità. Avere la capacità di non esigere più da me stesso quello che ho fatto durante tutta la mia carriera», ha dichiarato Nadal davanti alla telecamera in un video diffuso sui social media.

De mi anuncio del viernes… algunas explicaciones esta semana. Aquí la primera:

👉🏻 Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%…

👉🏻 Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me… pic.twitter.com/vHnDSQzBCx — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 4, 2023

Quasi un anno di pausa forzata

Lo spagnolo non ha più giocato una competizione ufficiale dal 18 gennaio scorso, quando, debilitato da un infortunio all'anca, al secondo turno dell'Open d'Australia aveva ceduto in tre set all'americano Mackenzie McDonald.

Negli ultimi mesi Nadal, il quale dalla sua ultima apparizione si è sottoposto a un'operazione, ha indicato più volte che la stagione targata 2024 sarebbe molto probabilmente l'ultima. Si tratterebbe di un anno assai speciale. Visto il doppio appuntamento sulla terra rossa del Roland Garros che lo ha reso immortale.

Oltre al Roland Garros l'estate prossima nella capitale transalpina verrà disputato anche il torneo di tennis delle Olimpiadi. Anche l'appuntamento olimpico, com'era già successo a Wimbledon nelle Olimpiadi londinesi del 2012, verrà disputato negli impianti del torneo cittadino dello Slam, proprio dove il maiorchino ha vinto 14 dei suoi 22 titoli del Grande Slam.

Nadal: «È un momento diverso»

«Sono in un momento diverso della mia carriera, in un'altra situazione e in una terra sconosciuta. Ho interiorizzato quello che mi sono imposto per tutta la vita, ovvero l'esigere da me il massimo. Ora, spero veramente di essere in grado di non farlo più, di non esigere più così tanto da me stesso», ha spiegato lo stesso Nadal.

«Devo accettare che le cose saranno molto difficili all'inizio, devo lasciarmi il tempo necessario, o perdonarmi se al mio rientro, come è molto probabile che succeda, affronterò molte difficoltà», ha poi proseguito il 37enne.

Ma da grande lottatore come è sempre stato, nonostante la consapevolezza di avere davanti a sé un periodo potenzialmente ricco di difficoltà, Rafa rimane positivo: «Forse ci sarà un futuro non troppo lontano in cui le cose potrebbero cambiare se mantengo l'entusiasmo, lo spirito di lavoro e se il fisico risponde presente», ha concluso con un sorriso uno dei tennisti più vincenti della storia.