Panatta: «Avete mai visto fare a Rafa o Roger quello che fa Djokovic?»

Djokovic criticato da Panatta dopo le scenate offerte nella partita persa contro Sinner. Imago

L'ex giocatore italiano Adriano Panatta ha criticato il numero 1 al mondo Novak Djokovic per il suo comportamento durante la partita persa contro Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha ottenuto la sua prima vittoria su Novak Djokovic in quattro incontri diretti, con un risultato di 7-5, 6-7, 7-6.

Sinner ha interrotto la striscia di 19 vittorie consecutive di Djokovic, la cui ultima sconfitta risaliva a Wimbledon, quando perse contro Carlos Alcaraz.

Adriano Panatta ha criticato Djokovic per il suo comportamento, sostenendo che il serbo interrompe il ritmo dei suoi avversari con pause WC e richieste del fisioterapista, e lo ha confrontato negativamente con Federer e Nadal. Mostra di più

La vittoria per 7-5, 6-7, 7-6 arrivata dopo tre ore di battaglia, è stato il primo sigillo del 22enne Sinner su Djokovic nei loro quattro incontri diretti.

Il colpaccio dell'altoatesino ha pure interrotto la striscia di 19 vittorie consecutive di Djokovic, la cui ultima sconfitta risaliva al KO in cinque set patito contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon.

La sfida delle Finals è stata una partita intensa, con l'arbitro che ha dovuto chiedere più volte al pubblico di fare silenzio mentre tifava a pieni polmoni per l'eroe locale, arrivando diverse volte anche a fischiare Novak Djokovic.

Meno amore del solito per Nole

Il 36enne di Belgrado, che normalmente gode di un enorme supporto in Italia, ha accolto i fischi, incoraggiando provocatoriamente i tifosi ad aumentare la loro ostilità nei suoi confronti.

I fischi del pubblico si sono intensificati quando Djokovic ha preso una pausa WC e ha chiamato il fisioterapista, cosa che alcuni tifosi locali hanno visto come una tattica per fermare il momento forte di Sinner.

L'ex tennista italiano Adriano Panatta, che anche in passato non ha mai nascosto il suo disprezzo per il comportamento di Djokovic, ha nuovamente sottolineato quello che percepisce come un problema nel modo di giocare del serbo.

Panatta: «Djokovic prova di tutto»

«Avete mai visto Federer o Nadal comportarsi come ha fatto Djokovic?», ha sbottato Panatta durante un'intervista su «Rai Radio 1».

«Avrei scommesso qualsiasi cosa che avrebbe cercato di interrompere il ritmo del match, lo fa sempre - ha proseguito l'italiano - prima la pausa bagno, poi il fisioterapista, prova tutto. Quell'atteggiamento non mi piace per niente, meno male che a Sinner non importa, lui resta lì tranquillo».

Critiche anche in passato

Non è la prima volta che Panatta ha criticato Djokovic. L'anno scorso, parlando sempre ai microfoni dell'emittente pubblica italiana, il 73enne ex vincitore del Roland Garros, aveva così paragonato Djokovic ai suoi grandi rivali del presente, ora recente passato.

«Seguo Federer, che è stato e sarà sempre nel tennis. Nadal? Mi piace guardare le sue partite e, soprattutto, lo ammiro dal punto di vista umano», aveva commentato Panatta riguardo ai due principali rivali di Djokovic.

«Djokovic? Non c'è niente di personale ma a me non piace. Sono un po' deluso dalle dichiarazioni che ha fatto negli ultimi due anni. Non ne ha azzeccata una», aveva invece detto di Djokovic.