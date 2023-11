Il primo italiano di sempre: Sinner conquista la semifinale

Jannik Sinner KEYSTONE

Terza vittoria in tre partite per Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: il talento azzurro - già qualificato per le semifinali - ha sconfitto in tre set (punteggio 6-2, 5-7, 6-4) il danese Holger Rune. Con questo risultato anche Novak Djokovic passa il turno e va in semifinale.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner batte Holger Rune nelle Finals di Torino.

Si tratta del primo italiano nella storia a raggiungere il secondo turno alle ATP Finals.

Sinner, in precedenza aveva battuto Novak Djokovic. Mostra di più

Jannik Sinner vola in semifinale alle ATP Finals di Torino. È il primo italiano a raggiungere il secondo turno del torneo dei "maestri", un risultato storico per il tennis nazionale.

La qualificazione è arrivata nel pomeriggio grazie al risultato di Novak Djokovic, che ha vinto in tre set contro la "riserva" polacca Hubert Hurkacz.

Poche ore dopo il talento azzurro ha restituito il favore al campione serbo superando, per la prima volta in carriera, il danese Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4, al termine di una battaglia durata oltre due ore) e "regalandogli" così il passaggio del turno.

Sinner: «Non avevo mai vinto contro di lui»

«Questa vittoria per me vuol dire tanto». Sono le prime parole a caldo di Jannik Sinner dopo aver sconfitto Holger Rune in tre set alle ATP Finals di Torino.

All hits NO misses 🎤@janniksin goes undefeated in group play on home soil, fighting past Rune 6-2, 5-7, 6-4!#NittoATPFinals pic.twitter.com/mqEazhoQbE — ATP Tour (@atptour) November 16, 2023

«Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene poi lui ha servito meglio. Sono ripartito nel terzo set. Ringrazio i tifosi, mi hanno aiutato tantissimo. Forse oggi ero un po' più nervoso, agitato, anche quando non sono riuscito a breakarlo. Adesso vediamo come va sabato», ha concluso l'italiano.