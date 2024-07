Wimbledon 2022: Nick Kyrgios (sinistra) e la principessa Kate sul Centre Court dopo la sconfitta dell'australiano in finale contro Novak Djokovic. IMAGO/Shutterstock

A Wimbledon ha trionfato Carlos Alcaraz, ma la battuta più audace è arrivata per bocca dell'australiano Nick Kyrgios, in telecronaca per la «BBC»: «Sarei felice di allenare Kate Middleton, ho tempo a disposizione».

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Carlos Alcaraz ha vinto il torneo maschile di Wimbledon, battendo Novak Djokovic in finale in soli tre set.

Lo spagnolo ha ricevuto il trofeo da Kate Middleton, principessa del Galles.

In telecronaca diretta per la «BBC», Nick Kyrgios, tennista australiano si è proposto per allenare la principessa.

L'australiano, che è tornato ad allenarsi, è lontano dai tornei da tempo, dopo essere stato operato al ginocchio nel 2023. Mostra di più

Ai margini del torneo di Wimbledon Nick Kyrgios si è offerto di allenare Kate Middleton dopo l'emozionante ritorno della Principessa del Galles sul Centre Court.

La principessa ha infatti consegnato il trofeo a Carlos Alcaraz dopo che lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic in finale, conquistando il suo secondo titolo sull'erba più celebre del pianeta.

Per Kate, patrocinatrice dell'All England Lawn Tennis club, si è trattato solo della seconda apparizione in pubblico dopo la diagnosi di cancro all'inizio dell'anno.

Insieme alla figlia, la principessa Charlotte, e alla sorella, Pippa Middleton, è stata accolta da una "standing ovation" quando è entrata nel Royal Box prima dell'incontro. È stata nuovamente acclamata mentre si dirigeva verso il Centre Court per consegnare il trofeo al vincitore.

Carlos Alcaraz (sinistra) incontra la principessa Charlotte e sua madre Kate, principessa del Galles. KEYSTONE

Kyrgios, secondo classificato a Wimbledon nel 2022 e noto per le sue buffonate, ha dichiarato in telecronaca per la BBC: «Forse sono un po' troppo volubile... Ma guardate, ho un sacco di tempo a disposizione al momento, quindi sono felice di allenare Kate Middleton».

L'australiano, che ha saltato tutti i tornei di quest'anno a causa del suo ginocchio, ma si è allenato con Djokovic, si è poi lasciato andare a una battuta micidiale: «Sarà più divertente essere allenati da me che da Roger Federer».

Giova ricordare che la principessa Kate aveva, in passato, partecipato ad alcune sessioni di tennis con il Maestro del tennis.

Giornata storica per lo sport spagnolo, quella di domenica 14 luglio: Alcaraz si è dimostrato troppo bravo per Djokovic conquistando Wimbledon, mentre la Nazionale di calcio ha trionfato a Berlino, laureandosi campione d'Europa.

Il ventunenne spagnolo diventa così il secondo uomo nell'era open dopo Roger Federer a vincere le sue prime quattro finali del Grande Slam, superando Djokovic e Rafael Nadal, oltre che raggiungere questo traguardo prima del suo 22esimo compleanno.