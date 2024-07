La principessa Kate saluta mentre si dirige verso il Centre Court prima della finale. Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Dopo la diagnosi di cancro, a inizio anno, la principessa Kate si era presa una lunga pausa. Ma ora è tornata in pubblico per la seconda volta e lo ha fatto nel fine settimana al torneo di tennis di Wimbledon insieme alla figlia, la principessa Charlotte, e alla sorella Pippa.

Nel fine settimana ha partecipato al torneo di tennis di Wimbledon insieme alla figlia Charlotte (9 anni).

Per molto tempo Kate non ha partecipato a eventi ufficiali.

A metà giugno era apparsa di nuovo in pubblico per la prima volta in occasione della parata «Trooping the Colour» di Londra. Mostra di più

Dopo mesi di cure per il cancro che le è stato diagnosticato a inizio anno, la principessa Kate è tornata in pubblico per la seconda volta. E lo ha fatto nel fine settimana in occasione del torneo di tennis di Wimbledon.

Quando è apparsa sugli spalti, la gente si è alzata in piedi e ha applaudito. Con lei c'erano la figlia, la principessa Charlotte (9 anni), e la sorella Pippa (40 anni). Le immagini lasciano ben sperare.

La 42enne si era ritirata a lungo dagli occhi del pubblico, fino a quando - quattro settimane fa - aveva fatto la sua prima apparizione alla parata «Trooping the Colour» di Londra.

Cosa associa Kate al torneo di tennis

Accompagnata dagli applausi, Kate ha preso posto sugli spalti avvolta in un abito viola e ha assistito alla finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. E al termine dell'incontro, come da tradizione, ha consegnato il trofeo al vincitore, ossia allo spagnolo.

La nuora di re Carlo III, lo ricordiamo, è infatti patrocinatrice degli organizzatori, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ed è stata molte volte a Wimbledon. Sa giocare a tennis ed è stata in campo con la leggenda Roger Federer giusto un anno fa.

Perché alcune persone sono rimaste così scioccate dalla malattia di Kate

Quando Kate ha reso pubblica la sua malattia a marzo, attraverso un videomessaggio, è stato forse il contrasto a colpire alcuni nel profondo: una donna che sembra quasi perfetta, in forma, madre di tre figli, nel pieno della vita, che si trova ad affrontare una sfida così difficile.

All'epoca la moglie del principe William ha annunciato che, dopo un'operazione all'addome, si era scoperto che aveva un cancro e che stava seguendo una chemioterapia a titolo precauzionale. Prima dell'annuncio pubblico, c'erano state molte speculazioni sulla sua assenza.

Da allora la situazione si è calmata. I media britannici, che non sono esattamente reticenti quando si tratta di altri argomenti, si sono astenuti dal fare foto con i paparazzi. E se si chiede alla gente per strada cosa ne pensa di tutta questa storia, alcuni rispondono semplicemente che Kate ha bisogno di privacy.

Seconda apparizione dopo una lunga pausa: la principessa Kate con la figlia Charlotte. dpa

Ecco come Kate parla della sua malattia

Quando la 42enne ha annunciato la sua partecipazione alla parata militare di Londra, in giugno, Kensington Palace ha diffuso un messaggio nel quale spiegava che la principessa del Galles stava facendo buoni progressi, ma che - come chiunque si sottoponga a chemioterapia sa - ci sono giorni migliori e giorni meno. Kate ha aggiunto di sperare di riuscire a fare qualche apparizione pubblica durante l'estate.

«Ma so che non sono ancora fuori pericolo», si leggeva nel messaggio di Kate, il cui nome ufficiale è Catherine. Il suo trattamento, aveva aggiunto, continuerà ancora per qualche mese e quindi «sto imparando a essere paziente, a prendere ogni giorno come viene, ad ascoltare il mio corpo».

Periodo difficile per i reali britannici

La malattia di Kate non è stata l'unica notizia difficile che la famiglia più famosa della Gran Bretagna ha dovuto affrontare. Come noto, anche il 75enne re Carlo è in cura per un cancro, così come anche l'ex cognata Sarah Ferguson (64 anni), che ha reso pubblica una diagnosi di un altro tumore.

Recentemente, inoltre, anche la sorella di Carlo, la principessa Anna (73 anni), ha dovuto essere ricoverata in ospedale perché ha avuto un incidente con un cavallo, che l'avrebbe colpita alla testa.

Piano piano, comunque, sembra che le cose per la Royal Family stiano tornando alla normalità. William (42 anni) non ha partecipato a Wimbledon, ma ha voluto recarsi in Germania per la finale del Campionato europeo di calcio. Non si sa quando Kate tornerà a farsi vedere in pubblico, ma le immagini di Wimbledon fanno ben sperare.

