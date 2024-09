La tennista umilia la raccattapalle, ma si becca i fischi del pubblico

Yulia Putintseva viene criticata dagli appassionati di tennis dopo una mossa irritante agli US Open. IMAGO/PanoramiC

La tennista kazaka Julija Putinzewa ha fatto indignare il pubblico degli US Open perché nel corso della sconfitta patita contro la Paolini ha dimostrato un comportamento arrogante nei confronti di una raccattapalle. Si è poi scusata a posteriori su Instagram.

Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La tennista kazaka Yulia Putintseva ha suscitato il disappunto degli appassionati di tennis per un'azione controversa nei confronti di una raccattapalle.

La 29enne ha ignorato la ragazza durante il suo match di terzo turno agli US Open mentre cercava di lanciarle le palline.

Si è poi scusata per il suo comportamento su Instagram. Mostra di più

Nel suo incontro di terzo turno agli US Open contro l'italiana Jasmine Paolini, Yulia Putintseva non se l'è passata affatto bene. Ha perso in due set per 3:6 e 4:6.

I titoli di giornale sono comunque andati alla sconfitta di giornata, e non per meriti sportivi. Come mostra un video pubblicato su "X", ha apparentemente sfogato la sua rabbia nei confronti di una raccattapalle.

This attitude from Putintseva, very disrespectful to a person just doing their job. Shouldn’t matter what the score is…🤦‍♂️



pic.twitter.com/hLdXVaXIuf — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 1, 2024

Quando la ragazza ha cercato di lanciare le palle prima del servizio, la tennista dapprima si è limitata a fissarla, poi le ha fatto un segno con la mano: ha lasciato rimbalzare la prima palla sul petto, mentre ha ignorato la seconda, infine è tornata a fissare la raccattapalle.

Solo quando il pubblico ha iniziato a fischiare ha acchiappato, svogliatamente, la terza pallina.

Putintseva si scusa su Instagram

Gli appassionati di tennis sono stati duri con la kazaka dopo l'episodio. Nei commenti, postati sotto il video ampiamente condiviso, molti hanno salutato con piacere la sua sconfitta.

Altri invece, l'hanno etichettata come «irrispettosa», «senza classe» o come «cattivo modello».

La raccattapalle, d'altra parte, non è sembrata turbata dall'azione. In un secondo video, la si vede semplicemente tornare al suo posto e scuotere la testa con un sorriso, mentre la tennista si dirige verso la linea di fondo con un'espressione truce.

Putintseva a réussi à envoyer en burn-out une ramasseuse de balle 🤣 #usopen pic.twitter.com/kFAdwTMGpj — TennisTemple (@tennistemple) August 31, 2024

La numero 32 del tennis mondiale si è poi scusata per il suo passo falso su Instagram. «Vorrei scusarmi con la raccattapalle per il modo in cui mi sono comportata quando mi ha dato le palline. Non ero arrabbiata con lei, ma con me stessa. Non ero concentrata su ciò che stava accadendo e su chi mi passava le palle».

Ha poi concluso scrivendo che tutti i raccattapalle sono stati eccezionali durante il torneo.