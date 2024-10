Djokovic mostra le sue reali emozioni: «È difficile vederli andare via»

Novak Djokovic ha reso omaggio a Rafael Nadal, che si ritirerà dal tennis a novembre, durante un torneo di esibizione a Riyadh sabato scorso. Il serbo ha affrontato e battuto «il suo più grande rivale per l'ultima volta».

Hai fretta? blue News riassume per te Djokovic ha invitato Nadal a non abbandonare il tennis dopo la loro ultima sfida in un incontro di esibizione.

Nadal e Djokovic hanno condiviso un'intensa rivalità, affrontandosi 61 volte nel circuito principale.

Nadal ha confermato il suo ritiro definitivo dopo la finale di Coppa Davis a novembre. Mostra di più

«Non abbandonare il tennis, amico», ha detto il 37enne serbo, numero 4 del mondo e detentore del record di vittorie nei Grandi Slam (24), alla 38enne leggenda spagnola, che aveva appena battuto col risultato di 6-2, 7-6 (7/5).

I due giocatori, che insieme all'elvetico Roger Federer hanno formato i famosi «Big Three» del tennis mondiale, si erano già affrontati 60 volte nel circuito principale prima di questo incontro di esibizione, con Djokovic in vantaggio per 31-29.

È stato «un giorno molto emozionante, un giorno speciale» perché era «l'ultima volta che giocavo contro il mio più grande rivale, Nadal», ha detto Djokovic in conferenza stampa.

«Ho visto Andy Murray ritirarsi quest'anno a Wimbledon, Roger anche qualche anno fa. E ora Rafa. È difficile vederli andare via», ha aggiunto.

Nadal ha ringraziato il serbo per «l'incredibile rivalità» e «per tutti i momenti che abbiamo condiviso in campo».

Il maiorchino, che ha vinto 22 titoli del Grande Slam, tra cui 14 al Roland Garros, disputerà la finale di Coppa Davis a Malaga il mese prossimo (19-24 novembre), dopodiché non tornerà mai più in campo in partite ufficiali.