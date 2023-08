Leandro Riedi freshfocus

È' sfumato al secondo turno delle qualificazioni agli US Open il sogno di Leandro Riedi (ATP 150) di accedere per la prima volta in carriera al tabellone principale di uno Slam.

Al termine di un incontro interrotto due volte per pioggia, il 21enne elvetico è stato battuto in rimonta dal giovanissimo ceco Jakub Mensik (191) con i parziali di 6-7 (5/7) 6-3 6-4 in quasi 2h30'.

Swisstxt