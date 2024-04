Rafael Nadal Imago

Rafael Nadal (ATP 644) ha effettuato il suo ennesimo rientro alle competizioni, e lo ha fatto ancora una volta nel suo stile, ovvero vincendo.

Il 37enne, a tre mesi dal suo ultimo incontro e un nuovo infortunio a un’anca, a Barcellona ha spazzato via Flavio Cobolli (62) per 6-2 6-3. Il prossimo avversario rappresenterà un test della verità per il mancino, che se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur (11), esentato dal primo turno.

