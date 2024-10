Sinner vincitore del Master 1000 di Shangai Keystone

L’italiano vince in due set e conquista il suo settimo trofeo stagionale.

Novak Djokovic (ATP 4) dovrà ancora attendere per festeggiare il suo 100mo titolo ATP in carriera.

A privare il serbo di raggiungere gli unici altri due tennisti a essere riusciti in questa impresa, ovvero Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103), è stato un ispirato Jannik Sinner (1), che nella finale del Masters 1000 di Shanghai si è imposto con i parziali di 7-6 (7/4) 6-3 conquistando, dal canto suo, il suo settimo trofeo in questa stagione.

Dopo un primo set equilibratissimo, in cui a fare la differenza è stata la maggiore resilienza dell’altoatesino durante il tie-break, nel secondo l’italiano non ha sprecato la prima occasione capitatagli di strappare il servizio a Nole, portandosi in poco meno di mezzora sul 4-1.

Nonostante la buona percentuale di prime di servizio (75%), il 37enne non è mai riuscito veramente a mettere in difficoltà Sinner, il quale non solo conferma così l’ottimo stato di forma, ma stacca di un titolo il rivale Carlos Alcaraz (2) - che di successi ne conta 16 - presente oggi a fianco di Federer.

